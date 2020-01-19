"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Юнайтед" и продолжил свою удивительную серию

Ливерпуль мог забивать больше двух голов

"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" на "Энфилде" сыграли главный матч выходных. Игра получилась бодрой и могла завершиться с намного более, чем двумя забитыми голами. Но командам не везло. Арбитр отменил два гола хозяев: из-за нарушения против де Хеа и офсайда. Забить мог и "МЮ".

В итоге гол головой Вирджила ван Дейка и спринт Салаха на последней добавленной минуте принесли победу команде Юргена Клоппа. Об этом пишет "Трибуна"

После осечки "Ман Сити" в этом туре "Ливерпуль" оторвался от команды Гвардиолы уже на 16 очков, имея матч в запасе. До конца турнира осталось 15 туров.

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"Ливерпуль" продолжает свою безпроигрышную серию. Команда Клоппа потеряла всего два очка за 22 матча АПЛ.