"Ливерпуль" не смог победить "Манчестер Юнайтед"

Лаллана принес для "Ливерпуля" одно очко в игре на "Олд Траффорд". Фото: рейтер

В центральном матче девятого тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле сыграл вничью с "Ливерпулем" 1: 1.

Об этом пишет "Спортарена".

Счет в поединке открыл Маркус Рашфорд, который воспользовался классной передачей от Даниэла Джеймса. Интересно, что судья принял решение засчитать гол после просмотра видеоповтора: перед взятием ворот в центре поля был сбит футболист мерсисайцив.

В конце первого тайма "Ливерпуль" забил свой гол усилиями Садио Мане, который рефери уже отменил: сенегалец сыграл рукой в ​​борьбе с Виктором Линделёфом. Но уже через несколько минут до финального свистка вышедший на замену Адам Лаллана сравнял счет.

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"Ливерпуль" впервые в чемпионате потерял очки, но остался на первой позиции. В активе команды 25 очков. В "Ман Юнайтед" 13 позиция и 10 очков.