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вторник, 22 декабря 2020 14:33

"Ливерпуль" интересуется украинским талантом

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&quot;Ливерпуль&quot; интересуется украинским талантом
Юрий-Владимир Герета (слева) начинал заниматься футболом в школе "Карпат". Фото: ФК "Карпаты"

Английский "Ливерпуль" следит за вратарем львовского "Руха" и юношеской сборной Украины 16-летним Юрием-Владимиром Геретой.

Несмотря на юный возраст, голкипер смог уже дебютировать в УПЛ в матче против "Зари".

"Герета - это топ-вратарь. Открою большой секрет, за ним уже год активно следит "Ливерпуль". Если бы ему было 18, уже были бы предложения", - рассказал президент" Руха" Григорий Козловский в эфире клубного YouTube-канала.

Футболисты имеют возможность менять команды только после того, как им исполнится 18 лет.

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Юрий-Владимир Герета является воспитанником "Карпат". В состав "Руха" игрок присоединился в сентябре 2020 года. Голкипер вызывается в сборную Украины Ю-15 и Ю -16.

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