"Ливерпуль" и "Арсенал" выдали фантастическую перестрелку в Кубке английской лиги

Команда Клоппа одержала фантастическую победу. Фото: рейтер

"Ливерпуль" в зрелищном матче обыграл "Арсенал" 5: 5 (по пенальти 5: 4) в Кубке английской лиги, информирует "Спортарена"

Обе команды вышли на матч резервными составами, однако после перерыва лидерство было у "канониров". На дубль Мартинелли и гол Лукаса Торрейры хозяева ответили лишь автоголом Мустафи и пенальти, который был реализован Джеймсом Милнером.

В начале второй половины встречи "Арсенал" забил четвертый мяч, усилиями Эйнсли Мэйтланд-Найлза. Однако "Ливерпуль" восстановил паритет благодаря голам Алекса Окслейд-Чемберлена и Девок Ориги.

Лондонцы снова вышли вперед - блестящий дальний удар удался Джо Уиллоку. И все же "Ливерпуль" в компенсированное время перевел игру в серии пенальти: Ориги боковыми ножницами забил пятый мяч.

В серии пенальти "Ливерпуль" оказался сильнее. Мерсисайдцы забили все пять пенальти, в то время, как у "канониров" не забил Данные Себальос.

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В АПЛ "Ливерпуль" уверенно лидирует в турнирной таблице опережая "Манчестер Сити" на 6 очков. "Арсенал" занимает 5 место отставая от команды Клоппа на 12 очков.