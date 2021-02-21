"Ливерпуль" дома проиграл "Эвертону" впервые за 20 лет

"Ливерпуль" опустился на 6 место. Фото Reuters

В Ливерпуле на стадионе "Энфилд" состоялся матч 25-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" — "Эвертон". Мерсисайдское дерби завершилось победой "ирисок" со счётом 2:0.

Как сообщает Opta Sport, "Эвертон" впервые с сентября 1999 года обыграл "Ливерпуль" на "Энфилде" в матче АПЛ, завершив серию из 20 матчей без побед в гостевых матчах чемпионата с красными.

Голами в составе синих отметились нападающий Ришарлисон и полузащитник Гилфи Тор Сигурдссон (с пенальти).

"Ливерпуль" набрал в 25 матчах 40 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. "Эвертон" (40) — на 7-м месте. У подопечных Карло Анчелотти один матч в запасе.

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В предыдущем матче "Ливерпуль" в Лиге чемпионов обыграл на выезде "Лейпциг" – 2:0.