Лионель навряд ли останется в "Барселоне" – отец Месси

Лионель Месси выиграл 6 "Золотых мячей". Фото Рейтер

Хорхе Месси, отец нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, дал комментарий журналистам по прибытии в Каталонию.

"Лео будет трудно остаться в "Барселоне", — сказал отец футболиста в ролике, опубликованном в "Твиттере" El Chiringuito TV.

Ранее сообщалось, что в Барселону Хорхе Месси прибыл для встречи с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу.

Месси не собирается готовиться к сезону в составе сине-гранатовых и намерен вообще покинуть "Барселону". В клубе в свою очередь надеются, что Лионель изменит решение и присоединится к партнёрам.

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Согласно контракту, если он пропустит от 11 до 30 дней, то будет оштрафован на 25% заработной платы. Основным претендентом на 33-летнего форварда считается "Манчестер Сити".