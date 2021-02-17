Лига чемпионов: "Ювентус" поставил под сомнение выход в четвертьфинал, а Холанд уничтожил "Севилью"

Защитник "Ювентуса" Матейс Де Лигт ведёт борьбу с игроком "Порту". Фото Рейтер

"Порту" обыграл "Ювентус" в первом матче Лиги чемпионов, который проходил в Португалии - 2:1. У хозяев отличились Мехди Тареми и Мусса Марега, а у гостей - Федерико Кьеза.

Хозяева очень удачно начинали первый и второй тайм. Уже на 62-ой секунде матча португальцы запрессинговали Бетанкура и заставили его ошибиться. Пас на Войцеха Щенсны оказался крайне неудачным, его перехватил Тареми и протолкнул в ворота - 1:0.

Второй гол случился еще быстрее. Едва возобновился второй тайм, как защитники итальянцев упустили проход Манафы. Мгновенный пас на Марегу и - 2:0.

"Ювентус" провалил первый тайм. С одним ударом по воротам и минимумом остроты. О Криштиану Роналду вспомнили лишь где-то на 40-ой минуте - настолько он был незаметным. Правда здесь больше постарались партнеры. Вместо того, чтобы помогать звездному португальцу, Алекс Сандро, например, даже выставлял ему блок, когда Криш рвался к воротам.

Подопечные Серхио Консейсао могли забивать третий мяч, но заигрались и пропустили контратаку "Ювентуса

Правда и сам Криштиану не был бы собой, если бы не клянчил пенальти на последних секундах матча. Правда на этот раз арбитр устоял, а Роналду должен приберечь запасы артистизма на ответный матч.

"Порту" подвела самоуверенность. Подопечные Серхио Консейсао могли забивать третий мяч, но заигрались и пропустили контратаку "Ювентуса" тогда, когда этого делать никак было нельзя. Гол Кьезы в мартовском ответном матче может сыграть роковую роль.

"Порту" победил, потому лучше подготовился к игре. Прессинг вратаря и защитников "Юве", которые любят выходить из обороны через короткий пас - явная домашняя заготовка хозяев. И она сработала. Пирло в который раз провел неубедительный матч против достойного соперника. Вполне возможно, что при такой игре "Ювентус" может и не пробиться в четвертьфинал.



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В параллельном матче дортмундская "Боруссия" на выезде обыграла "Севилью" с дублем Эрлинга Холанда - 3:2.