Лидеры "Шахтера" публично поссорились

Тайсон и Тарас Степаненко вместе играют в одной команде уже 6 сезонов. Фото: ФК "Шахтер"

Лидеры "Шахтера" Тарас Степаненко и Тайсон публично поссорились после вылета из Лиги чемпионов.

Степаненко обвинил своих партнеров в том, что они пропускают матчи из-за перебора желтых карточек, которых можно было избежать.

"Мы получаем желтые карточки за то, что некоторые отвергают мяча, выбивают, а потом не едут на важную игру с" Зарей ". Это вопрос уважения к команде, в клуб и болельщикам. Я считаю, это неправильно. Какой бы результат не был, нужно относиться с уважением к себе и к тому клуба, так много для тебя сделал. Почему некоторые люди играют с травмами, отдаются полностью и хотят что-то делать для этого клуба, даже несмотря на ошибки, а другие позволяют себе такие ситуации? Вот и получаем то, что получаем ", - сказал Тарас.

Тайсон не оставил слова своего партенра без внимания, написав ответ в социальной сети.

"Критикуйте то, что вы должны критиковать, но сначала посмотрите на свои ошибки", - написал футболист в своем Instagram.

Капитан "Шахтера" Тайсон пропустит последний матч сезона с "Зарей" за четвертую желтую карточку в сезоне, полученную в игре с "Олимпиком".

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"Заря" примет "Шахта" г. в субботу, 14 декабря. Начало матча - в 17:00.