Лидеры "Милана" заразились коронавирусом

"Милан" сообщил о двух случаях заражения коронавирусом. Положительные тесты получили защитник Тео Эрнандес и хавбек Хакан Чалханоглу.
Сейчас оба игрока находятся на самоизоляции. Болезнь у Тео и Хакана проходит бессимптомно.
Отметим, что в начале января COVID-19 подхватили форвард Анте Ребич и полузащитник Раде Крунич. Таким образом, из-за коронавируса сразу четыре футболиста "Милана" не сыграют в ближайшем туре с "Кальяри".
Эрнандес и Чалханоглу являются лидерами в "Милане". Тео в 22 матчах забил четыре гола и отдал три голевых паса. У турецкого полузащитника — шесть голов и шесть голевых передач в 23 поединках за россонери.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лучшего футболиста мира-2007 приглашали в киевское "Динамо"
Команда Стефано Пиоли лидирует в турнирной таблице Серии А. 18 января "Милан" сыграет с "Кальяри", а 23 января отправится на выезд к "Аталанте" украинца Руслана Малиновского.
Комментарии