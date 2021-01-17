Лидеры "Милана" заразились коронавирусом

"Милан" лидирует в чемпионате. Фото - goal.com

"Милан" сообщил о двух случаях заражения коронавирусом. Положительные тесты получили защитник Тео Эрнандес и хавбек Хакан Чалханоглу.

Сейчас оба игрока находятся на самоизоляции. Болезнь у Тео и Хакана проходит бессимптомно.

Отметим, что в начале января COVID-19 подхватили форвард Анте Ребич и полузащитник Раде Крунич. Таким образом, из-за коронавируса сразу четыре футболиста "Милана" не сыграют в ближайшем туре с "Кальяри".

Эрнандес и Чалханоглу являются лидерами в "Милане". Тео в 22 матчах забил четыре гола и отдал три голевых паса. У турецкого полузащитника — шесть голов и шесть голевых передач в 23 поединках за россонери.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лучшего футболиста мира-2007 приглашали в киевское "Динамо"

Команда Стефано Пиоли лидирует в турнирной таблице Серии А. 18 января "Милан" сыграет с "Кальяри", а 23 января отправится на выезд к "Аталанте" украинца Руслана Малиновского.