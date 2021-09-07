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Лидеры группы: сборная Украины победила Армению в отборе к Евро

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Лидеры группы: сборная Украины победила Армению в отборе к Евро
Михаил Мудрик является одним из главных талантов "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер"

Во втором туре отбора к Евро-2023 молодежная сборная Украины победила Армению - 2:1.

Что нужно знать о матче в Коваливке?

Активный старт команды Ротаня. "Молодежка" начала доминировать со старта поединка. Навала хозяев завершилась после забитого гола Дмитрия Крыськива.

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Крыськив забивает во втором матче подряд. Игрок "Металлиста-1925" в прошлом туре принес победу над Сербией, а сейчас отличился в воротах Армении.

Рано поверили в победу. После забитого гола, украинцы сбавили обороты и позволили сопернику навязать борьбу. Армяне благодаря прессингу и индивидуальным действиям начали создавать опасность у ворот Руслана Нещерета.

Гостям помог рикошет. Сборная Армении сравняла счет благодаря рикошета в конце первого тайма.

Матч могли остановить. Один из четырех прожекторов перестал работать в начале второго тайма. Но судья разрешил продолжить игру.

Крыськив забивает во втором матче подряд в матче за молодежную сборную Украины

Мудрик принес Украине победу. Талант "Шахтера" забил победный гол красивым ударом со штрафного, который и сам заработал До этого, Михаил много брал инициативу на себя, но не всегда удачно.

Назаренко становится лидером "молодежки". Вингер "Днепра-1" эффективно действовал на своем фланге, раз за разом обыгрывая своего визави.

Нервная концовка. После забитого мяча команда Ротаня играла по счету. Армяне пошли отыгрываться, что позволило хозяевам иметь свободные зоны на чужой половине поля. Нужно было забивать третий мяч, чтобы закрыть вопрос победителя.

Шаткая победа. Украина должна убедительно побеждать команды уровня Армении, чтобы избежать нервной концовки.

Молодежная сборная Украины стала лидером группы. У команды Руслана Ротаня шесть очков после двух матчей. Франция отстает на два пункта.
8 октября "молодежка" проведет выездной поединок против Франции.

Автор: Сергей Тищенко
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