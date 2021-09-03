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Сборная Украины стартовала с победы над Сербией в отборе к Евро

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Сборная Украины стартовала с победы над Сербией в отборе к Евро
Дмитрий Крыськив проводит второй сезон за "Металлист-1925". Фото: Металлист-1925 "

Молодежная сборная Украины удачно начала отбор к Евро-2023. В первом матче команда Руслана Ротаня в гостях победила Сербию - 1:0. Что нужно знать об игре в Белграде?

Украина играла в открытый футбол. Сербы были фаворитами поединка, но гости не приехали обороняться и пытались сами доминировать на поле.

Преимущество в первом тайме. В первой половине игры украинцы полностью переиграли соперника по игре и забили единственный мяч в матче. Могли закрывать вопрос победителя, если реализовали свои моменты.

Украина могла решить судьбу матча еще в первом тайме

Слабый второй тайм. После перерыва сербы имели преимущество на поле. Удача, надежная игра Руслана Нещерата и плохая реализация не позволили сербам сравнять счет.

Подсели физически. Украинцы переигрывали соперника по игре пока были силы. Только начали прижиматься к своим воротам, сразу начали возникать проблемы.

Не хватает сыгранности. Команде Ротаня не хватает коллективных действий на дисциплины. Футболисты проводят первые матчи вместе и им банально не хватает сыгранности.

Сильный матч Александра Назаренко. Полузащитник "Днепра-1" благодаря индивидуальным действиям и скорости создал много проблем сопернику.

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Молодежная сборная Украины попала в группу с Францию, Сербией, Северной Македонией, Арменией и Фермерскими Островами.
Наставный свой матч команда Руслана Ротаня проведет 7 версня дома против Армении.

Автор: Сергей Тищенко
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