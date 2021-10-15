Лидеры "Динамо" восстановились от травм

Киевское "Динамо" получило усиление перед восстановлением матчей чемпионата и Лиги чемпионов.
Ведущие игроки команды Виталий Буяльский и Виталий Миколенко возобновились от травм и вернулись в общую группу, сообщает сайт киевского клуба.
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Оба футболиста пропустили матчи сборной Украины в октябре из-за проблем с ведущими мышцами.
Буяльский и Миколенко готовы принять участие в матче против ФК "Львов", который состоится 16 октября.
Киевское "Динамо" лидирует в турнирной таблице. Команда Мирчи Луческу на три очка опережает "Шахтер".
20 октября киевляне сыграют в матче третьего тура Лиги чемпионов против "Барселоны". Отчет об игре читайте на нашем сайте.
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