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пятница, 15 октября 2021 09:14

Лидеры "Динамо" восстановились от травм

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Лидеры &quot;Динамо&quot; восстановились от травм
Виталий Миколенко выступает за первую команду "Динамо" с лета 2017 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" получило усиление перед восстановлением матчей чемпионата и Лиги чемпионов.

Ведущие игроки команды Виталий Буяльский и Виталий Миколенко возобновились от травм и вернулись в общую группу, сообщает сайт киевского клуба.

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Оба футболиста пропустили матчи сборной Украины в октябре из-за проблем с ведущими мышцами.

Буяльский и Миколенко готовы принять участие в матче против ФК "Львов", который состоится 16 октября.

Киевское "Динамо" лидирует в турнирной таблице. Команда Мирчи Луческу на три очка опережает "Шахтер".

20 октября киевляне сыграют в матче третьего тура Лиги чемпионов против "Барселоны". Отчет об игре читайте на нашем сайте.

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