Лидеры "Динамо" не сыграют за сборную Украины

Илья Забарный стал ведущим защитником сборной и "Динамо". Фото: УАФ

Лидеры "Динамо" защитник Илья Забарный и полузащитник Николай Шапаренко не сыграют за сборную Украины в товарищеском матче против Болгарии.

Оба футболиста не попали в заявку национальной команды на игру, сообщает УАФ.

Причины такого решения пока неизвестны.

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Заявка сборной Украины на матч с Болгарией.

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава).

Защитники: Александр Караваев, Александр Тимчик (оба - "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер" Донецк), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Тарас Качараба ("Славия", Чехия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Гэм", Англия), Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - "Динамо" Киев), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Виктор Коваленко ("Специя", Италия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Артем Довбик ("Днепр-1"), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк), Денис Гармаш ("Динамо" Киев).

Матч Украина - Болгария состоится 11 ноября в Одессе. Начало игры в 19:30. Отчет об игре читайте на нашем сайте.

16 ноября национальная команда проведет решающий матч в отборе Кубка мира против Боснии в гостях.