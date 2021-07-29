Лидерство Китая и утрата позиций Украины - медальный зачет Олимпиады

Олимпийские игры перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Фото: REUTERS

Сборная Украины утратила две позиции в медальном зачете Олимпиады в Токио.

Украинцы опустились с 52-го на 54-е место, имея в активе четыре бронзовые награды.

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Лидирует в рейтинге команда Китая, которая завоевала 15 золотых медалей, семь серебряных и девять бронзовых. В Японии тоже 15 высших наград, но только четыре "серебра" и шесть "бронз".

Третье место занимает сборная США. Американцы получили 14 золотых наград, 14 серебряных и 10 бронзовых.

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа. Украину в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от страны на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.