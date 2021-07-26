Лидер украинского тенниса покидает Олимпиаду

Лидер мужского настольного тенниса сборной Украины 33-летний Кой Лей покидает Олимпиаду.
Лей проиграл в матче 1/32 финала представителю Египта Омар Ассари - 3:4.
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Поединок начался неудачно для Лея. Украинец проиграл три стартовых сета, но затем сделал камбэк и сравнял счет. Но в решающем, седьмом, сете Лей не смог навязать борьбу сопернику и уступил.
Кой Лей - украинский настольный теннисист китайского происхождения. Многократный чемпион Украины, бронзовый призер Европейских игр и Кубка европейских федераций. Мастер спорта Украины международного класса.
На Олимпиаде в Токио сборная Украины завоевала две бронзовые награды.
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