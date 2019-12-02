Лидер сборной Украины по футболу восстановился после травмы

Александр Зинченко вернулся на поле после 2 месяцев лечения. Фото: рейтер

Полузащитник сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко начал активные тренировки с командой после травмы. Футболист принял участие в тренировке своего клуба.

В последний раз Александр выходил на поле в матче сборной Украины против Португалии (2: 1) в середине октября. После этого Александр Зинченко перенес операцию на колене и проходил реабилитацию в Испании, сообщает " 24 канал"

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Всего в нынешнем сезоне Зинченко сыграл в 9 матчах "горожан" во всех турнирах и не отличался результативными действиями.