Лидер сборной Хорватии и "Реала" получил травму

Модрич выбыл из - за травмы на неопределенный срок

Зинедин Зидан получил неприятные новости. Лазарет команды пополнился после повреждения Луки Модрича.

Хорват стал очередным игроком "Реала", у которого возникли проблемы со здоровьем. Обладатель "Золотого мяча" повредил правое бедро и выбыл на неопределенный срок. Известно, что 34-летний хорват точно не сыграет 14 сентября против "Леванте", сообщает AS.

Вероятно, на ближайший матч Зидан вынужден будет привлечь игроков Кастильи (молодежной команды), ведь из игроков средней линии в распоряжении француза остались только Кроос, Каземиро и Вальверде (двое последних еще и только вернулись после матчей сборных).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Манчестер Сити" установит памятник и назовет улицу в честь бывшего капитана

Травма Модрича стала 11-й в "Реале" за последние 3 месяца - ранее в лазарете оказывались Асенсио, Мэнди, Йович, Куртуа, Родриго, Азар, Диас (дважды), Хамес и Иско.