Лидер сборной Боснии забил в ворота "Ювентуса"

Эдин Джеко выступает за "Интер" с 2021 года. Фото: Gettyimages.com/

В матче девятого тура чемпионата Италии "Интер" и "Ювентус" сыграли вничью - 1:1.

Хозяева вышли вперед в середине первого тайма. После дальнего удара в перекладину лидер сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко удачно сыграл на добивании и забил в пустые ворота Войцеха Щесны.

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В конце матча арбитр поставил пенальти в ворота хозяев после просмотра видеоповтора. Пауло Дибала принес "Ювентусу" ничью на "Сан Сиро".

Сборная Боснии - один из конкурентов сборной Украины за второе место в отборочной группе Кубка мира. Команды между собой сыграют 16 ноября. В турнирной таблице Серии А лидируют "Наполи" и "Милан", у которых по 25 очков. "Интер" занимает третье место и отстает на семь пунктов."Ювентус" на шестой строчке с 15 очками.