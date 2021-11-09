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вторник, 09 ноября 2021 08:36

Лидер сборной Боснии рискует не сыграть против Украины

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Лидер сборной Боснии рискует не сыграть против Украины
Эдин Джеко выступает за "Интер" с 2021 года. Фото: Gettyimages.com/

Лидер и капитан сборной Боснии 35-летний Эдин Джеко рискует пропустить решающие матчи отбора в Кубок мира против Финляндии и Украины.

Джеко получил травму задней поверхности бедра в матче чемпионата Италии между "Миланом" и "Интером", сообщает Федерация футбола боснийцев.

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Лидер Боснии пропустил тренировку по прибытии в сборную. Его участие в матчах национальной команды в ноябре под вопросом.

Джеко – лучший бомбардир в истории сборной Боснии и Герцеговины. На его счету 60 голов в 118 матчах.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 16 ноября в 21.45 по Киеву. За три дня до этого боснийцы будут принимать финнов.

В турнирной таблице Украина опережает Финляндию и Боснию на одно и два очка соответственно, но соперники имеют меньше.

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