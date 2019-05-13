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понедельник, 13 мая 2019 19:00

Лидер "Шахтера" вернулся в общую группу после длительного отсутствия

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Лидер &quot;Шахтера&quot; вернулся в общую группу после длительного отсутствия
Марлос имеет возможность сыграть в финале Кубка Украины и помочь сборной в июньских матчах.

Полузащитник "Шахтера" Марлос провел тренировку в общей группе своей команды накануне финального поединка Кубка Украины против "Ингульца", сообщает официальный сайт "горняков".

Футболист сборной Украины восстанавливается после рецидива старой травмы приводящей мышцы бедра после игры отбора с Португалией (0:0) в середине марта.

В апреле Марлос был прооперирован в Барселоне. По оценкам медиков, восстановление должно было занять около шести недель.

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В нынешнем сезоне Марлос в составе "Шахтера "провел 24 матча во всех турнирах, забив 10 голов и сделав 3 результативные передачи.

https://sportarena.com
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Дата
13
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