Лидер "Шахтера" вернется в Бразилию

Один из лидеров "Шахтера" Алан Патрик продолжит выступления в чемпионате Бразилии.
"Интернасьонал" получил предложение подписать бразильского полузащитника, сообщает Portal do Colorado.
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Также в услугах Патрика заинтересованы Фламенго, Сантос и Сан-Паулу.
Хавбек вместе со своим агентом должен выбрать лучший вариант продолжения карьеры.
ФИФА разрешила иностранцам из УПЛ беспрепятственно выступать за другие команды до 30 июня этого года из-за войны в Украине. После этого футболисты должны вернуться в принадлежащие клубы.
В текущем сезоне Алан Патрик провел за "Шахтер" 20 матчей, в которых записал в свой актив четыре гола и шесть ассистов.
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