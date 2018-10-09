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вторник, 09 октября 2018 17:59

Лидер "Шахтера" получил жуткую травму, сообщили срок восстановления

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Лидер &quot;Шахтера&quot; получил жуткую травму, сообщили срок восстановления
Тайсон получил травму в матче против "Зари"

Лидер донецкого "Шахтера" пропустит минимум четыре недели. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

"У Тайсона повреждения медиальной боковой связки коленного сустава. Средний срок восстановления от 4 до 6 недель.

Восстановление начинаться с физиотерапии, занятия в зале, фитнес, беговая работа и постепенное возвращение в общую группу ", - сообщил врач Шахтера Дмитрий Скибинский.

Таким образом, Тайсон точно пропустит матчи чемпионата Украины с Десной, Арсеналом-Киев, Олимпиком и Динамо. Также он не сыграет в матчах Лиги чемпионов с Манчестер Сити.4

Тайсон получил травму в последнем матче УПЛ "Шахтер" - "Заря" (1:1). Против бразильского игрока "Шахтера" грубо сфолил полузащитник "луганчан" Игорь Харатин.

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За свой фол Харатин получил желтую карту. "Шахтер" остался недоволен таким решением арбитра и подал апелляцию, требуя дополнительной дисквалификации

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