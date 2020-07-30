Лидер "Шахтера" хочет вернуться в Бразилию

Контракт Алана Патрика с "Шахтером" действует до 2020 года. Фото: ФК "Шахтер"

Лидер "Шахтера" Алан Патрик задумался над возможностью возвращения в Бразилию.

Один из лидеров "горняков" заявил, что скучает по жизни в Рио-де-Жанейро и выступлениями в "Флайменго".

"Я скучаю по Рио, моей семье нравилось там жить. Я уже играл в "Фламенго", я чувствую огромную привязанность к этому клубу. Если подумать, то я с радостью вернулся бы в "Фламенго". Но будущее принадлежит Богу.

Пока я делаю свою работу в "Шахтере". Возможно, после окончания контракта, задумаюсь о возвращении в "Фламенго". Я получаю много сообщений от болельщиков, которые призывают меня вернуться. Мне приятно такое расположение", - признался Патрик в комментарии FOXSports.

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Алан Патрик выступает за "Шахтер" с 2011 года. Сейчас бразилец является лидером полузащиты "горняков" и одним из лидеров команды.