Лидер "Шахтера" хочет вернуться в Бразилию

 
Ексклюзивы
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
1 Просмотров: 378
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 639
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 711
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 513
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1071
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 864
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4509
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2349
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7848
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 1008
Фото
Все фото
11
11
13
13
10
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
Невероятно красивая и милая: нежные фото молодой фигуристки
Невероятно красивая и милая: нежные фото молодой фигуристки
Нежная и сексуальная: фото невероятно красивой спортсменки
Нежная и сексуальная: фото невероятно красивой спортсменки
Горячая девушка украинского футболиста сводит с ума красотой и фигурой: пикантные фото
Горячая девушка украинского футболиста сводит с ума красотой и фигурой: пикантные фото
Видео
Все видео
Тайсон потерял $80 млн за поражение от следующего соперника Кличко
Тайсон потерял $80 млн за поражение от следующего соперника Кличко
Малиновский забил переломный мяч в матче против "Пармы"
Малиновский забил переломный мяч в матче против "Пармы"
Партнер Зинченко забил красивый мяч в последнем туре АПЛ
Партнер Зинченко забил красивый мяч в последнем туре АПЛ
Команда Ракицкого разбила Кубок России
Команда Ракицкого разбила Кубок России
"Динамо" покупает бразильского защитника - СМИ
"Динамо" покупает бразильского защитника - СМИ
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
1 Просмотров: 378
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 585
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 513
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 459
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
28 июля 2020
Просмотров: 1323
Давай пограємо
– Цілую в шийку, приспускаю бретельку, пещу руками перса. Ти стогнеш і вигинаєшся, як змія, – чоловік років 50 говорить по смартфону ...
четверг, 30 июля 2020 12:14

Лидер "Шахтера" хочет вернуться в Бразилию

  Комментировать
Лидер &quot;Шахтера&quot; хочет вернуться в Бразилию
Контракт Алана Патрика с "Шахтером" действует до 2020 года. Фото: ФК "Шахтер"

Лидер "Шахтера" Алан Патрик задумался над возможностью возвращения в Бразилию.

Один из лидеров "горняков" заявил, что скучает по жизни в Рио-де-Жанейро и выступлениями в "Флайменго".

"Я скучаю по Рио, моей семье нравилось там жить. Я уже играл в "Фламенго", я чувствую огромную привязанность к этому клубу. Если подумать, то я с радостью вернулся бы в "Фламенго". Но будущее принадлежит Богу.

Пока я делаю свою работу в "Шахтере". Возможно, после окончания контракта, задумаюсь о возвращении в "Фламенго". Я получаю много сообщений от болельщиков, которые призывают меня вернуться. Мне приятно такое расположение", - признался Патрик в комментарии FOXSports.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" не отпустил меня в "Баварию" - Додо

Алан Патрик выступает за "Шахтер" с 2011 года. Сейчас бразилец является лидером полузащиты "горняков" и одним из лидеров команды.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лидер "Шахтера" хочет вернуться в Бразилию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июля

Тайсон потерял $80 млн за поражение от следующего соперника Кличко

Самое читаемое
Сообщили условия открытия границ ЕС для украинцев
Сообщили условия открытия границ ЕС для украинцев Просмотров: 16191
Когда украинцы смогут свободно ездить в Европу
Когда украинцы смогут свободно ездить в Европу 1 Просмотров: 6156
Пенсия вырастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты
Пенсия вырастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты Просмотров: 5904
Назвали лучшие подержанные авто с большим пробегом
Назвали лучшие подержанные авто с большим пробегом Просмотров: 5670
К Минску стягивают войска
К Минску стягивают войска Просмотров: 4815
Спорт
Лопес обещает побить Ломаченко
Лопес обещает побить Ломаченко Просмотров: 99
Тайсон потерял $80 млн за поражение от следующего соперника Кличко
Тайсон потерял $80 млн за поражение от следующего соперника Кличко
 Просмотров: 342
"Динамо" просматривает 19-летнего защитника
"Динамо" просматривает 19-летнего защитника Просмотров: 144
Луческу не согласовывал с Ахметовым работу в "Динамо"
Луческу не согласовывал с Ахметовым работу в "Динамо" Просмотров: 189
Ломаченко признали лучшим боксером мира в легком весе
Ломаченко признали лучшим боксером мира в легком весе Просмотров: 99
Больше всего комментируют
14
В Керченском проливе бесследно исчезла бронемашина оккупантов
6
Россия не может конфликтовать с Украиной и Западом десятилетиями
6
"Украина понадобилось тысячу лет, чтобы получить собственную церковь" - Порошенко в день Крещения Руси-Украины
4
Розыск полтавского террориста: озвучили неожиданную версию
2
Федыне вручили обвинительный акт по делу об угрозах президенту
Голосов: 302
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua