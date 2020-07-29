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среда, 29 июля 2020 13:26

"Шахтер" не отпустил меня в "Баварию" - Додо

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&quot;Шахтер&quot; не отпустил меня в &quot;Баварию&quot; - Додо
За год в "Шахтере" Додо достиг впечатляющего прогресса. Фото ФК "Шахтер"

Бразильский защитник Додо в интервью Fox Sports рассказал о том, что действительно мог перейти в "Баварию" в начале этого года, но "Шахтер" не захотел его отпускать.

- В январе этого года "Бавария" сделала официальное предложение "Шахтеру", но украинский клуб не захотел меня отпускать. Я счастлив здесь, я продолжаю посвящать себя клубу, который мне действительно нравится, который дал мне возможность играть в Европе. Я всегда буду уважать "Шахтер".

Многие бразильцы начинали свой путь в украинском клубе, а сегодня блистают в лучших командах Европы. Если я буду усердно работать, будет интерес со стороны крупных клубов. И это хорошо для "Шахтера", который показывает миру хороших игроков. Он сделал это с Дугласом Костой, Фернандиньо, Виллианом, Тайсоном, который часто получал предложения, а клуб его не отпустил.

"Шахтер" всегда дает нам возможность продемонстрировать наш футбол, а другие клубы, конечно, внимательно следят за нами, потому что команда всегда играет в Лиге чемпионов, - рассказал Додо.

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В нынешнем чемпионате Украины Додо провел 23 матча, в которых забил 1 мяч.

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