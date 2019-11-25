Лидер "Динамо" заинтересовал "Реал"

Контракт Цыганкова с "Динамо" рассчитан до лета 2023 года. Фото: из открытых источников

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков попал в сферу интересов мадридского "Реала".

Отмечается, что "Реал" готов отказаться от борьбы за вингера если клубы АПЛ, которые также заинтересованы в трансфере футболиста, начнут поднимать цену.

Скауты мадридского клуба в течение нескольких лет следят за украинском, сообщает "24 канал" со ссылкой на "DefensaСentral",

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В нынешнем сезоне 22-летний Цыганков сыграл в 20 матчах за "Динамо", забив 5 голов и отдав 6 результативных передач.