Лидер "Динамо" тренируется по индивидуальной программе

Виктор Цыганков пока не готов играть за "Динамо" в товарищеских матчах

Вице-капитан Виктор Цыганков не играл в вчерашнем спарринге с румынской "Ботошани".

Вингер "Динамо"тренируется по индивидуальной программе.

Вице-капитан киевлян не травмирован, а его занятия отдельно от общей группы связаны с результатами его тестирования на старте сбора команды.

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Напомним, вчера за команду Александра Хацкевича дебютировали летние новички Александр Караваев и Абдул Кадири Мохаммед, также в основу вернулся восстановившийся после травмы плеча Фран Соль.