Лидер "Динамо" тренируется по индивидуальной программе

Вице-капитан Виктор Цыганков не играл в вчерашнем спарринге с румынской "Ботошани".
Вингер "Динамо"тренируется по индивидуальной программе.
Вице-капитан киевлян не травмирован, а его занятия отдельно от общей группы связаны с результатами его тестирования на старте сбора команды.
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Напомним, вчера за команду Александра Хацкевича дебютировали летние новички Александр Караваев и Абдул Кадири Мохаммед, также в основу вернулся восстановившийся после травмы плеча Фран Соль.
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