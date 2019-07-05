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пятница, 05 июля 2019 12:00

Лидер "Динамо" тренируется по индивидуальной программе

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Лидер &quot;Динамо&quot; тренируется по индивидуальной программе
Виктор Цыганков пока не готов играть за "Динамо" в товарищеских матчах

Вице-капитан Виктор Цыганков не играл в вчерашнем спарринге с румынской "Ботошани".

Вингер "Динамо"тренируется по индивидуальной программе.

Вице-капитан киевлян не травмирован, а его занятия отдельно от общей группы связаны с результатами его тестирования на старте сбора команды.

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Напомним, вчера за команду Александра Хацкевича дебютировали летние новички Александр Караваев и Абдул Кадири Мохаммед, также в основу вернулся восстановившийся после травмы плеча Фран Соль.

https://sportarena.com
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