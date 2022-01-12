Лидер чемпионата Турции хочет заманить футболиста сборной Украины

Турецкий клуб "Трабзонспор" начал поиски нового нападающего.

Целью "бордово-синих" является молодой форвард "Днепра-1" и национальной сборной Украины по футболу Артем Довбык, сообщает Günebakış.

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"Трабзонспор" сделал предложение об аренде Довбыка с возможностью выкупа контракта.

Отмечается, что турецкий клуб начал активные попытки совершить этот трансфер.

"Трабзонспор" в нынешнем сезоне уверенно лидирует в чемпионате Турции.

Артем Довбык сейчас выступает за СК "Днепр-1", карьеру начинал в Черкассах. В марте 2021 года дебютировал за национальную сборную Украины, провел 6 матчей, забил два гола.

Именно его точный удар вывел Украину в четвертьфинал чемпионата Европы-2020.