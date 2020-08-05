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среда, 05 августа 2020 09:29

Лидер "Аталанты" застал жену в постели с другим мужчиной

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Лидер &quot;Аталанты&quot; застал жену в постели с другим мужчиной

Одноклубник украинца Руслана Малиновского по "Аталанте" Йосип Иличич может завершить карьеру из-за психологических проблем, связанных с изменой со стороны жены. А ведь нынешний сезон был лучшим в карьере 32-летнего словенца – он забил 21 мяч и сделал 9 результативных передач.

Сперва причиной серьезного психического расстройства Йосипа Иличича называли его страх умереть из-за ситуации с коронавирусом. Однако теперь вскрылась еще одна причина проблем известного балканского футболиста.

Как оказалось, он съездил из Италии домой в Словению, чтобы сделать супруге сюрприз, но застал ее дома в постели с другим мужчиной. После этого полузащитник "Аталанты" впал в депрессию, сообщает Soccerladuma.

Не исключено, Иличич не будет играть в четвертьфинале Лиги чемпионов против "ПСЖ" 12 августа, а также не будет выступать в еврокубках этого сезона и дальше, если "Аталанта" пройдет в следующую стадию. Более того, игрок серьезно рассматривает возможность ухода из футбола.

Иличич уже удалил у себя в Instagram фотографии с женой.

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В этом году Иличич повторил невероятный рекорд Шевченко. Игрок "Аталанты" забил четыре мяча в ворота "Валенсии" одном матче Лиги чемпионов. Йосип стал первым, кому удалось это в плей-офф.

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Дата
05
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