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среда, 03 ноября 2021 11:05

Левандовский побил достижение Месси и Роналду

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Левандовский побил достижение Месси и Роналду
РОберт Левандовский отличился очередным хет-триком. Фото: Reuters

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски забил 80-й гол в Лиге чемпионов, сообщается в официальном "Twitter" УЕФА.

Польский форвард превзошел достижение нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду и форварда "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси. Ему удалось быстрее все забить 80 голов в Лиге чемпионов. Для этого форварду понадобилось 100 матчей. Месси достиг этой отметки за 102 матча, а Роналду понадобилось 116 игр.

Напомним, в матче четвёртого тура группового этапа ЛЧ "Бавария" разгромила "Бенфику" со счётом 5:2. На счету Роберта хет-трик.

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"Бавария" в 4 матчах набрала 12 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. "Бенфика" (4) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе Е являются "Барселона" (6) и киевское "Динамо" (1). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский "Челси".

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