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воскресенье, 14 марта 2021 11:26

Левандовски вышел на второе место в списке бомбардиров бундеслиги

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Левандовски вышел на второе место в списке бомбардиров бундеслиги
Роберт Левандовски подбирается к отметке 200 мячей за "Баварию". Фото: Reuters

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски вчера забил один из голов в ворота "Вердера" в матче чемпионата Германии (3:1). В результате, этот мяч стал для него 268-м в бундеслиге и по этому показателю Роберт Левандовски вышел на второе место, сравнявшись с бомбардиром 70-80-ых годов Клаусом Фишером.

Но если Фишеру для достижения такого показателя понадобилось сыграть 535 матчей, то Левандовски забил 268 голов всего за 345 игр. Сообщает "Террикон".

Причем, 74 мяча польский футболист забил, выступая в составе дортмундской "Боруссии", а еще 194 — в составе "Баварии".

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Больше Левандовски и Фишера в бундеслиге забил только легендарный Герд Мюллер — 365 голов. В 70-ые годы Герда называли "Бомбардир нации".

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Дата
14
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