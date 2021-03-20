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суббота, 20 марта 2021 19:08

Левандовски перестрелял Холанда в очередном туре

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Левандовски перестрелял Холанда в очередном туре
Роберт Левандовский побил очередной рекорд. Фото: Reuters

В матче 26-го тура немецкой бундеслиги "Бавария" разгромила "Штутгарт". Встреча проходила на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене и завершилась со счётом 4:0.

На 12-й минуте красную карточку получил защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис. Спустя пять минут счёт в матче открыл нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, ему ассистировал полузащитник Серж Гнабри. Через пять минут Гнабри увеличил преимущество "Баварии", голевую передачу отдал Лерой Зане. Спустя ещё минуту Левандовски оформил дубль, ассист на счету Томаса Мюллера. На 39-й минуте Левандовски сделал хет-трик.

Польский форвард лидирует в списке бомбардиров – 35 голов. У ближайшего преследователя – Эрлинга Холанда из "Боруссии" – 22 мяча. Сегодня Холанд сдлал дубль в матче с "Кельном" – 2:2.

Левандовски также установил личный рекорд по голам в бундеслиге. До этого лучшим результатом были 34 гола в прошлом сезоне.

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"Бавария" в 26 матчах набрала 61 очко и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. "Боруссия" с 43 очками занимает 5-е место в таблице

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