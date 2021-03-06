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суббота, 06 марта 2021 21:44

Левандовски перестрелял Холанда в центральном матче бундеслиги

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Левандовски перестрелял Холанда в центральном матче бундеслиги
Роберт Левандовски забил 31 мяч в сезоне. Фото: Reuters

В матче 24-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская "Бавария" переиграла дортмундскую "Боруссию". Встреча проходила на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене и завершилась со счётом 4:2.

На 2-й минуте счёт открыл Эрлинг Холанд. Менье с фланга сделал заброс вперёд, Делейни выиграл подбор возле чужой штрафной, Холанд принял мяч и хлёстко пробил в нижний угол ворот. Спустя семь минут Холанд оформил дубль. Дахуд сделал длинный перевод вперёд, Шульц прорвался по флангу и сделал пас в штрафную, Азар прострелил в центр — Эрлинг подставил ногу и послал мяч в пустой угол ворот.

На 26-й минуте Роберт Левандовски отыграл один мяч. В позиционной атаке "Баварии" Зане вошёл в штрафную, качнул защитника и прострелил во вратарскую, а Левандовски без помех расстрелял пустые ворота. В конце первого тайма Левандовски сравнял счёт, реализовав пенальти, назначенный после вмешательства VAR. На 88-й минуте полузащитник "Баварии" Леон Горецка забил третий гол своей команды. Точку в матче поставил Левандовски, который оформил хет-трик.

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"Бавария" набрала 55 очков и поднялась на первое место в таблице Бундеслиги. "Боруссия" Д (39) занимает шестое место. Ранее мюнхенцы разгромили в Лиге чемпионов римский "Лацио".

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Дата
06
марта

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