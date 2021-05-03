Левандовски ищут английский клуб

Левандовски забил 392 мяча в Германии. Фото: Reuters

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски может перейти в клуб английской Премьер-лиги, сообщает Sport Bild.

По информации источника, агент польского форварда Пини Захави ведёт переговоры с руководством "Баварии" о новом контракте. Если агенту не удастся добиться повышения зарплаты поляка в мюнхенском клубе, Левандовски может продолжить карьеру в Англии. Ранее форвардом интересовались "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

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Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года, его действующий контракт истекает в 2023 году. В нынешнем сезоне Роберт принял участие в 26 матчах немецкой Бундеслиги, забил 36 голов и отдал 6 результативных передач. С 2008 года Левандовски вызывается в национальную команду Польши.