Лемпард прокомментировал поражение от "Валенсии"

Лэмпард стал первым тренером "Челси", который проиграл стартовый поединок в Лиге чемпионов.

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард после поражения от "Валенсии" (0:1) в 1-м туре Лиги чемпионов рассказал об игре:

Сообщает sport.ua



"Мы могли сыграть вничью или даже выиграть. Мы создали достаточно хорошие шансы, заработали пенальти, но пропустили один удар в створ. Это суровый урок футбола Лиги чемпионов, потому что мы неплохо играли, но проиграли. Хорошая новость заключается в том, что у нас осталось еще пять игр в группе, но мы могли бы получить больше очков сегодня. В этой группе команды будут отбирать очки друг у друга, потому что все команды сильные. Нет причин для разочарования пока".

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Остальные матчи игрового дня принесли следующие результаты: Лион - Зенит - 1:1, Интер - Славия - 1:1, Бенфика - Лейпциг - 1:2, Боруссия - Барселона - 0:0, Ред Булл - Генк - 6:2, Аякс - Лилль - 3:0, Наполи - Ливерпуль - 2:0.