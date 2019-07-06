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воскресенье, 07 июля 2019 20:11

Лэмпард пришел в "Челси" надолго

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Фрэнк Лэмпард стал новым главным тренером "Челси". Бывшая легенда клуба возвращается в качестве нового наставника. Последний год Лэмпард тренировал "Дерби Каунти" и проявил себя в новом качестве.

За "Челси" Лэмпард забил больше - 211 мячей. Хотя начиналось все не слишком удачно. Сын футболиста мечтал повторить карьеру своего отца. Однако учительница в школе однажды жестко осадила его.

- Футболистом становится только один из 300 ребят. Ты уверен, что тебе достаточно таланта?

Однако кроме таланта Фрэнк был невероятно трудолюбивым. Он не ругался, а не скандалил, а просто больше работал.

И это дало свои плоды. Футболист начинал, как и отец в родном "Вест Хэме". В одном из сезонов Лэмпард забил 9 мячей. В 23 года его пригласили в "Челси" за 11 миллионов фунтов. Это было лучшее приобретение аристократов - Фрэнк невероятно много забивал, заставляя кусать локти сэра Алекса Фергюсона. Наставник "Манчестер Юнайтед" корил себя за то, что замедлил с приглашением.

 

Лэмпард стал известным за свои уникальные качества - скорость работы, дальность передач и способность забивать мячи. Были сезоны, когда он доказывал число забитых мячей до двадцати. Трижды (2004, 2005 и 2009) его признавали лучшим игроком команды. В 2005 Фрэнк чуть не выиграл "Золотой мяч", уступив звездному бразильцу Роналдиньо.

- Он трудился на тренировках в миллион раз усерднее, чем любой из тех, с кем я работал, - вспоминал его дядя, известный тренер Харри Реднапп.

В финале Лиги чемпионов, Лэмпард, недавно потерял мать, возродил интригу в матче с "Манчестер Юнайтед", когда ответил на гол Роналду - 1:1. Если бы не падение Джона Терри во время решающего послематчевого пенальти, может Фрэнку и тогда удалось бы выиграть трофей.

Он трудился на тренировках в миллион раз усерднее, чем любой из тех, с кем я работал

Однако он наверстал свое уже в 2012. В финале с "Баварией" Дрогба сравнял счет на 88 минуте. А в серии пенальти "Челси" оказался сильнее.

Свой 200-й гол в составе "Челси" Лэмпард забил в ворота своего бывшего клуба - "Вест Хэм Юнайтед". Общее количество забитых мячей он довел до 211. Фрэнк успел отличиться и в воротах "Челси". Произошло это в сентябре 2014 "Манчестер Сити" арендовал Лэмпарда и именно Фрэнку удалось сравнять счет в матче в Манчестере на 85 минуте - 1:1.

 

После затяжной серии с частой сменой наставников "Челси" наконец нашел тренера на долгое время. Освободить его просто, как это было в случае с предыдущими руководителями, не удастся. По крайней мере все об этом говорят.

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Сам Лэмпард попросил у босса клуба Романа Абрамовича два года на строительство игры. В "Челси" уверены, что этого будет достаточно.

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