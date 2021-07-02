Легкоатлет побил мировой рекорд, который держался 29 лет

Карстен Вархольм дважды побеждал на чемпионатах мира. Фото: Gettyimages.com

Норвежский легкоатлет 25-летний Карстен Вархольм стал мировым рекордсменом

Вархольм установил новый мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами.

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На этапе "Бриллиантовой лиги" в Осло спортсмен победил с результатом 46,70 секунды.

Предыдущий рекорд 46,78 был установлен в 1992 году американцем Кевином Янгом.

Карстен Вархольм дважды побеждал на чемпионатах мира в этой дисциплине - в 2017 и 2019 годах. Один раз на чемпионате Европы и десять раз становился чемпионом Норвегии.