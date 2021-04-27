"Легия" отказалась покупать Шабанова в "Динамо"

Польская "Легия" отказалась от услуг защитника киевского "Динамо" 29-летнего Артёма Шабанова.

Клуб из Варшавы не имеет финансовых возможностей полноценно выкупить трансфер украинца, сообщает Legia.Net.

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Вторую часть сезона Шабанов проводит в составе чемпиона Польши. В контракте прописана сумма €1,8 млн, за которые "Легия" сможет полноценно подсыпать игрока. У поляков нет даже половины необходимой суммы. Клуб уже ищет замену для украинца. Шабанов находится в Киеве, где лечится от повреждения.

Артём Шабанов потерял место в составе "Динамо" с приходом Мирчи Луческу. В сезоне 2020/21 он провел только два матча за киевлян.

Вторую часть сезона провел в составе "Легии", где успел сыграть в 10 матчах чемпионата Польши. Из-за травмы футболист досрочно завершил сезон.