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Легионеры "Динамо" нашли новые клубы в Германии, Испании и Бразилии

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Легионеры &quot;Динамо&quot; нашли новые клубы в Германии, Испании и Бразилии
Пиварич может продолжить карьеру в другом месте. Фото: uazmi.org

Киевское "Динамо" могут покинуть трое исполнителей. Хорватский защитник Иосиф Пиварич заинтересовал "Бетис".

Испанский клуб ищет усиления в линию обороны и обратил внимание на игрока сборной Хорватии.

Другими кандидатами на переход в "Бетис" является защитник "Монпелье" Жером Руссийон, а также Луис Орехуела из "Аякса", пишет futbolistos.es.

Немецкий "Гамбург" рассматривает возможность подписания защитника "Динамо" Карлоса Самбрано.

Об этом сообщает 90min.de.

Правда, приоритетной кандидатурой для немецкого клуба является центрбэк "Хоффенхайм" Эрмин Бикакич.

"Гамбург" намерен арендовать боснийца, но если этого не произойдет, то немцы рассмотрят вариант с Самбрано.

По данным источника, перуанец уже выразил желание перейти в "Гамбург".

Парагвайский легионер "Динамо" Дерлис Гонсалес продолжит карьеру в Бразилии.

Гонсалес в интервью изданию "Gazeta Esportiva" подтвердил договоренность с "Сантосом" по контракту. Ранее стороны не могли сойтись по финансовым условиям – Гонсалес хотел сохранить свою зарплату в "Динамо" (110 тысяч долларов в неделю), а бразильцы предлагали футболисту около 70 тысяч.

"Соглашение с "Сантосом" достигнуто. Рад, что буду выступать в этом клубе. Хочу как можно быстрее вернуться на поле — соскучился по футболу", - заявил полузащитник "Динамо".

Гонсалес станет игроком "Сантоса" на правах аренды. В обратном направлении последует бразильский полузащитник Виктор Буэно, которого "Динамо" также возьмет в аренду.

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За Гонсалеса "Динамо" в июле 2015 года заплатило "Базелю" более 9 миллионов евро.

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Дата
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