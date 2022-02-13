Легионер "Динамо" заявил, что не хочет возвращаться в киевский клуб

Миккель Дуэлунд. Фото: ФК "Динамо"

Полузащитник Миккель Дуэлунд хочет играть за нидерландский "Неймеген" и в следующем сезоне.

Футболист "Динамо", выступающий в Нидерландах в аренде, четко дал понять, что не хочет возвращаться в киевский клуб, информирует Omroep Gelderland.

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"Я хотел бы сыграть в "Неймегене" еще один сезон. Но я не знаю, как всё получится. Если ты мало играешь три года, ты должен снова найти свой ритм. После травмы мне приходится бороться за свое место. Я думаю, что мне следует оставаться здесь.

Но сначала давайте закончим этот сезон. Когда он закончится, мы взглянем на будущее. Но сначала мне нужно воспользоваться своим шансом. Я должен играть, играть и еще раз играть", - сказал Дуэлунд.

Дуэлунд перешел в "Динамо" летом 2018 года. Его контракт с киевским клубом рассчитан еще на два года. Датчанин отправился в аренду в "Неймеген" летом 2021-го, которая должна закончиться 30 июня этого года. Миккеля в Украине преследовали травмы, потому он так и не смог заиграть в "Динамо".