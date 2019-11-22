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пятница, 22 ноября 2019 11:17

Легионер "Динамо" попал в большой скандал на родине

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Легионер &quot;Динамо&quot; попал в большой скандал на родине
Карлос Самбрано за два года в Киеве не провел ни одного матча за первую команду "Динамо". Фото: соцсети

Центрального защитника "Динамо" Карлоса Самбрано на родине в Перу обвинили в применении насилия в отношении к женщинам, одна из которых, к тому же, оказалась несовершеннолетней.

Накануне на перуанском телевидении вышла программа, в которой был показан сюжет с двумя женщинами, которые утверждали, что Карлос Самбрано и его охранники избили их возле одного из ночных клубов. Пострадавшие уже написали заявления о том, что случилось и передали их в полицию, сообщает "sport.ua"

"Они напали на меня, я знаю, что это были люди Карлоса Самбрано. Сам он также участвовал в этом, он ударил меня по лицу ", - заявила одна из женщин, которые якобы подверглись нападению со стороны бека" Динамо ".

Недавно Карлос Самбрано был в Перу, куда прилетал в расположение национальной сборной для участия в товарищеском матче против Колумбии (0: 1), который состоялся 16 ноября.

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В текущем сезоне Карлос Самбрано не провёл ни одного официального матча за первую команду "Динамо". Игрок присоединился к киевскому клубу в начале 2018 года.

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