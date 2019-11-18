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понедельник, 18 ноября 2019 15:09

Легинонер "Динамо" признался, что активно учит украинский язык

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Легинонер &quot;Динамо&quot; признался, что активно учит украинский язык
Карлос Де Пена выступает в "Динамо" со второй половины прошлого сезона. Фото: "Динамомания"

Уругвайский легионер "Динамо" Карлос Де Пена признался, что активно учит украинский язык.

"Я хочу выучить украинский, потому что это важно для коммуникации с командой. Я понимаю где-то процентов на 50, а говорю на 25-30. Я счастлив в Украине, поэтому хочу выучить язык. У меня 2-3 урока в неделю. Хочу все понимать и общаться с вами свободно ", - цитирует Де Пену" sport.ua "

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Карлос Де Пена присоединился к "Динамо" в марте 2019 года. За это время провел 20 матчей, в которых забил 5 мячей.

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