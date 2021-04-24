Легенду "Манчестер Юнайтед" обвинили в избиении женщин

 
Ексклюзивы
1/5
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
Просмотров: 594
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Просмотров: 153
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
2 Просмотров: 783
"Тищенко - на передовую, смывать грехи". Что думают украинцы о "слугах народа"
"Тищенко - на передовую, смывать грехи". Что думают украинцы о "слугах народа"
1 Просмотров: 531
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
1 Просмотров: 315
Дело Гладковского: что будет дальше
Дело Гладковского: что будет дальше
Просмотров: 360
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 504
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Просмотров: 1017
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Просмотров: 297
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Просмотров: 225
Фото
Все фото
6
6
26
21
24
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Видео
Все видео
Как вратарь "Арсенала" опозорился в матче против "Эвертона"
Как вратарь "Арсенала" опозорился в матче против "Эвертона"
Определился чемпион Украины по хоккею
Определился чемпион Украины по хоккею
Как Реброва облили шампанским
Как Реброва облили шампанским
Беленюк проиграл в четвертьфинале чемпионата Европы по греко-римской борьбе
Беленюк проиграл в четвертьфинале чемпионата Европы по греко-римской борьбе
Костюк вышла в полуфинал турнира в Стамбуле
Костюк вышла в полуфинал турнира в Стамбуле
Интервью
1/5
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 504
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
1 Просмотров: 1080
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 288
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 351
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 549
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
23 апреля 2021
Просмотров: 198
Українська суб'єктність: де вона?
У школі нас вчили того, як треба страждати. Як це робити пристрасно. Як найкраще у світі виживати. Цей біль не був нашою насолодою, але він ...
суббота, 24 апреля 2021 12:53

Легенду "Манчестер Юнайтед" обвинили в избиении женщин

  Комментировать
Легенду &quot;Манчестер Юнайтед&quot; обвинили в избиении женщин
Райан Гиггз более 20 лет играл за "МЮ". Фото: Reuters

Легендарный игрок "Манчестер Юнайтед" и тренер сборной Уэльса 47-летний Райан Гиггз попал в громкий скандал.

Валлийца обвиняют в нападении на двух девушек, сообщает BBC.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, какие города примут матчи Евро вместо Бильбао и Дублина

В ноябре 2020 Гиггз был арестован по подозрению в нападении на свою девушку и ее сестру. Сам он отрицает свою вину и готов к суду.

Ассоциация сборной Уэльса заявила, что Гиггз не будет наставником команды во время Евро, а его место займет ассистент Роберт Пейдж.

На групповом этапе Уэльс сыграет против Италии, Турции и Швейцарии.

Райан Гиггз 24 года выступал за "МЮ". За это время дважды выиграл Лигу чемпионов и 13 раз АПЛ.

Сборную Уэльса возглавил Райан в 2018 году.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Легенду "Манчестер Юнайтед" обвинили в избиении женщин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
апреля

Сборная Лобановского бездарно проиграла Чехословакии

Самое читаемое
Осенью РФ и Беларусь создадут &quot;союзное государство&quot; - Лукашенко
Осенью РФ и Беларусь создадут "союзное государство" - Лукашенко 1 Просмотров: 40286
Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
8
 1 Просмотров: 16686
Дочь Брежневой в трусах, Стужук без нижнего белья и голые прелести блогера - какие снимки публикуют звезды
Дочь Брежневой в трусах, Стужук без нижнего белья и голые прелести блогера - какие снимки публикуют звезды
10
 1 Просмотров: 16623
5 ритуалов, которые надо сделать перед утренним сексом
5 ритуалов, которые надо сделать перед утренним сексом Просмотров: 13104
Гороскоп на 23 апреля: кто будет в выигрыше
Гороскоп на 23 апреля: кто будет в выигрыше
 1 Просмотров: 6804
Спорт
Стало известно, сколько хочет получить "Аталанта" за Малиновского
Стало известно, сколько хочет получить "Аталанта" за Малиновского Просмотров: 459
Сборная Лобановского бездарно проиграла Чехословакии
Сборная Лобановского бездарно проиграла Чехословакии
 Просмотров: 216
Как вратарь "Арсенала" опозорился в матче против "Эвертона"
Как вратарь "Арсенала" опозорился в матче против "Эвертона"
 Просмотров: 261
Тренер "Барселоны" хочет подписать экс-звезду "Шахтера"
Тренер "Барселоны" хочет подписать экс-звезду "Шахтера" Просмотров: 288
"Чистое предательство, некоторые люди лгали годы" - президент УЕФА о Суперлигу
"Чистое предательство, некоторые люди лгали годы" - президент УЕФА о Суперлигу Просмотров: 288
Больше всего комментируют
12
Зеленский нарушает Конституцию - ряд общественных организаций сделали заявление
5
Скандальная вечеринка в разгар карантина: Тищенко нашел виновного
2
Чужа картопля
2
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
2
Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским
Голосов: 379
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть