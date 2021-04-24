Легенду "Манчестер Юнайтед" обвинили в избиении женщин

Райан Гиггз более 20 лет играл за "МЮ". Фото: Reuters

Легендарный игрок "Манчестер Юнайтед" и тренер сборной Уэльса 47-летний Райан Гиггз попал в громкий скандал.

Валлийца обвиняют в нападении на двух девушек, сообщает BBC.

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В ноябре 2020 Гиггз был арестован по подозрению в нападении на свою девушку и ее сестру. Сам он отрицает свою вину и готов к суду.

Ассоциация сборной Уэльса заявила, что Гиггз не будет наставником команды во время Евро, а его место займет ассистент Роберт Пейдж.

На групповом этапе Уэльс сыграет против Италии, Турции и Швейцарии. Райан Гиггз 24 года выступал за "МЮ". За это время дважды выиграл Лигу чемпионов и 13 раз АПЛ. Сборную Уэльса возглавил Райан в 2018 году.