Легенде тенниса Джоковичу аннулировали визу и не пустили на турнир Australian Open: ранее он заявлял, что против вакцинации

Джоковича не пустили на Australian Open. Фото: Reuters

Первая ракетка мира Новак Джокович прилетел в Австралию для участия в Australian Open, но его не пустили в страну.

Визу Джоковича аннулировали. Теннисиста обязали немедленно покинуть страну, сообщает BBC.

И все это – на фоне громкого скандала из-за отношения лидера мирового рейтинга к вакцинации против коронавируса. Он раньше принципиально не сообщал общественность, вакцинирован ли.

В Австралию же невакцинированных путешественников не пускают.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон накануне прилета Джоковича заявил, что если тот не вакцинирован, то исключений для него никто делать не будет – и звезда тенниса вылетит назад первым же рейсом.

В то же время Джокович сообщил в соцсетях, что имеет документ о "медицинском исключении" по вакцинации, а потому со спокойным сердцем полетит в Австралию. Сейчас он находится в специальной гостинице для лиц, ожидающих депортации.

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Australian Open в 2022 году пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января. А Новак Джокович – действующий и девятикратный победитель этого состязания.