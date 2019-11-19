Легендарный украинский футбольный клуб близок к своему исчезновению

"Таврия" стала первым чемпионом Украины по футболу. Фото: из открытых источников

"Таврия" Симферополь не поехала на матч Второй лиги с "Авангардом" -2 в Краматорск из-за финансовых проблем, сообщил вице-президент Федерации футбола АР Крым Олег Комуняр.

Ранее эту встречу уже переносили с 27 октября на 19 ноября, поскольку в команде вспыхнула эпидемия гриппа, которая прошла мимо команды.

По информации СМИ, игроки и тренеры "Таврии" не получают зарплату уже полгода и могут сняться с чемпионата Украины в зимнюю паузу или даже раньше, сообщает "Футбол 24"

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После аннексии Крыма "Таврия" базируется в городе Берислав, что в Херсонской области. Команда стала первым чемпионом Украины в сезоне 1991-1992 обыграв в финальном матче "Динамо" 1: 0. В сезоне 2009-2010 стала обладателем Кубка Украины.