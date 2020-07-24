Легендарный украинский баскетболист вспомнил о совместных выступлениях с Шакилом О'Нилом

Станислав Медведенко дважды побеждал в НБА. Фото: fbu.ua

Бывший лидер сборной Украины по баскетболу Станислав Медведенко вспомнил, как играл в одной команде с легендой НБА Шакилом О'Нилом.

Баскетболисты защищали цвета одной из самый сильных тогда команд в НБА "Лос-Анджелес Лейкерс".

"У нас в "Лейкерс" Шакил О'Нил был в команде. Когда я с ним играл, у него уже был опыт и хорошие физические кондиции. На тот период его не мог остановить никто. Было такое ощущение, что по тебе катком проехались", - сказал Медведенко в эфире YouTube-программы Do Best.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский баскетболист вспомнил, как хотел ехать в НБА

Станислав Медведенко 7 сезонов выступал в НБА. Сначала защищал цвета "Лос-Анджелес Лейкерс", а затем перешел на 1 сезон в "Атланту Гокс".