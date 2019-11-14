Легендарный тренер Венгер получил должность в ФИФА

Венгер получил должность в ФИФА. Фото: Спортобоз

Легендарный бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер, вероятно, в ближайшее время не вернется к тренерской деятельности.

Французский специалист получил в организации должность главы отдела глобального развития футбола, сообщает официальный сайт ФИФА,

Венгер будет контролировать и стимулировать рост и развитие спорта как для мужчин, так и для женщин во всем мире.

Кроме того, он будет ведущим специалистом по техническим вопросам, будет работать в консультативных группах, которые будут участвовать в процессе обзора и принятия решений в отношении каких-либо изменений в правилах игры.

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"С нетерпением жду возможности принять этот вызов. Мне всегда было интересно анализировать футбол с широкой точки зрения, и миссия ФИФА как руководящего органа мирового футбола действительно глобальна", - приводит слова Венгера пресс-служба организации.

Арсен Венгер — французский футбольный тренер, с 1996 по 2018 год работавший с лондонским "Арсеналом".