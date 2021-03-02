Легендарный тренер госпитализирован с инфарктом

Олег Романцев 12 лет возглавлял "Спартак". Фото "Спорт-Экспресс"

Бывший тренер сборной России и московского "Спартака" 67-летний Олег Романцев перенес сердечный приступ.

У специалиста обнаружили проблемы с сердцем в виде острого коронарного синдрома. Врачи провели операцию.

"Чувствую себя хорошо. Для меня эта госпитализация тоже была неожиданная, по скорой, сразу сделали операцию. Инфаркт. Врач говорит, что чудом успели - я поздно обратился, предынфарктное состояние уже давно было, я не обращал внимания, думал, возраст", - цитирует Романцева "РБК-Спорт".

С 2005 года Романцев отошел от активной тренерской работы.

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Олег Романцев в качестве игрока защищал цвета "Спартака" в сезонах 1976/1983. В составе "красно-белых" стал чемпионом СССР. В качестве тренера возглавлял московскую команду с 1989-го по 1995 год и с 1997-го по 2003 год. Под его руководством спартаковцы 8 раз стали чемпионами России и трижды обладателями Кубка России. На международной арене "Спартак" 3 раза добирался до полуфинала еврокубков. Подопечные Романцева останавливались в шаге от финала Лиги чемпионов, Кубка УЕФА и Кубка обладателей кубков. В сезонах 1995/1996 и 1998/2002 возглавлял сборную России. Выводил ее на Евро-1996 и Кубок мира-2002.