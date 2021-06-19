Легендарный клуб НХЛ стал ближе к финалу Кубка Стэнли

 
Ексклюзивы
1/5
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Просмотров: 1026
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Просмотров: 2259
"У войну много болячек пережил" - киевляне сказали, готовы ли платить за вакцинацию
"У войну много болячек пережил" - киевляне сказали, готовы ли платить за вакцинацию
Просмотров: 216
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Просмотров: 162
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 810
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 819
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
1 Просмотров: 360
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1305
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Просмотров: 612
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 702
Фото
Все фото
7
8
4
12
3
Как сборная Украины готовится к первому матчу финальной части Евро
Как сборная Украины готовится к первому матчу финальной части Евро
Украинец впервые стал чемпионом Bellator
Украинец впервые стал чемпионом Bellator
УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
&quot;Слава Украине! Героям слава!&quot; - посольство США одели футболки украинской сборной
"Слава Украине! Героям слава!" - посольство США одели футболки украинской сборной
Видео
Все видео
Легендарный клуб НХЛ стал ближе к финалу Кубка Стэнли
Легендарный клуб НХЛ стал ближе к финалу Кубка Стэнли
Как украинские болельщики "Червону руту" пели в Бухаресте
Как украинские болельщики "Червону руту" пели в Бухаресте
Англия и Шотландия не смогли определить сильнейшего
Англия и Шотландия не смогли определить сильнейшего
Хорватия не смогла дожать Чехию
Хорватия не смогла дожать Чехию
Пенальти помог Швеции обыграть Словакию
Пенальти помог Швеции обыграть Словакию
Интервью
1/5
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 576
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 603
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1305
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 702
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Просмотров: 3672
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
18 июня 2021
Просмотров: 135
Гіпертрофія відповіді
Людина – це істота, яка чекає відповіді. Це може бути згода, прийняття, заперечення, любов чи ненависть. Але ніщо нас не лякає так, як кинуте у ...
суббота, 19 июня 2021 10:03

Легендарный клуб НХЛ стал ближе к финалу Кубка Стэнли

  Комментировать
Легендарный клуб НХЛ стал ближе к финалу Кубка Стэнли
Последний раз "Монреаль" выигрывал Кубок Стэнли в 1993 году. Фото: twitter.com/canadiensmtl

В третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли легендарный "Монреаль Канадиенс" дома в овертайме вырвал победу у "Вегас Голден Найтс" со счётом 3:2 и вышел вперёд в серии – 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Коул Кофилд и Джош Андерсон (2). Андерсон сравнял счёт за две минуты до конца матча после чудовищной ошибки вратаря Флери, а затем принёс своей команде победу в овертайме. Со злости голкипер "Вегаса" сломал клюшку. За "Вегас" голы забили Николя Руа и Алекс Пьетранджело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мэр Торонто поднял флаг ненавистного клуба

Ранее в серии "Монреаль" побеждал "Вегас" со счётом 3:2, а "Вегас" выигрывал со счётом 4:1. Четвёртый матч серии между этими командами пройдёт 21 июня. В другом полуфинале "Тампа" ведет в серии против другого легендарного клуба – "Нью Йорк Айлендерс".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Легендарный клуб НХЛ стал ближе к финалу Кубка Стэнли». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июня

"Работники поехали в Польшу, а украинскую клубнику собирает сам фермер"

Спустили кровь и привязали камни к ногам: пропавшую 11-летнюю девочку нашли в выгребной яме

"Радикально изменил лицо и дух украинской советской литературы" - умер писатель Иван Драч

Казнили супругов-шпионов

Самое читаемое
&quot;Петушара, с*ка, извиняйся&quot; - ОПЗЖ устроили драку в Раде
"Петушара, с*ка, извиняйся" - ОПЗЖ устроили драку в Раде
7
 1 Просмотров: 6777
Дерзкая Морозюк похвасталась прелестями в миниатюрном бикини
Дерзкая Морозюк похвасталась прелестями в миниатюрном бикини
6
 Просмотров: 5904
Прощаются с легендарным Григорием Чапкисом
Прощаются с легендарным Григорием Чапкисом
18
 Просмотров: 4158
Погибнут десятки тысяч - секретарь СНБО прокомментировал возможное взятие Донецка
Погибнут десятки тысяч - секретарь СНБО прокомментировал возможное взятие Донецка 32 Просмотров: 3762
Блуза и панталоны: какие купальники носили в прошлом веке
Блуза и панталоны: какие купальники носили в прошлом веке
10
 Просмотров: 3249
Спорт
Талант "Колоса" тренируется с "Динамо"
Талант "Колоса" тренируется с "Динамо" Просмотров: 243
Как украинские болельщики "Червону руту" пели в Бухаресте
Как украинские болельщики "Червону руту" пели в Бухаресте
 Просмотров: 504
Англия и Шотландия не смогли определить сильнейшего
Англия и Шотландия не смогли определить сильнейшего
 Просмотров: 189
Хорватия не смогла дожать Чехию
Хорватия не смогла дожать Чехию
 Просмотров: 333
Футболистов попросили не убирать спонсорские бутылки на Евро-2020
Футболистов попросили не убирать спонсорские бутылки на Евро-2020 Просмотров: 369
Больше всего комментируют
32
Погибнут десятки тысяч - секретарь СНБО прокомментировал возможное взятие Донецка
8
Зеленский после заседания СНБО: Наводим порядок
6
Отношения Зеленского и Разумкова натянутые по самое не могу - СМИ
4
СНБО взялся за разработчиков вируса Petya
3
Жена Скичко покрутила бедрами в бикини на отдыхе в Италии
Голосов: 476
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть