Легендарный клуб НХЛ стал ближе к финалу Кубка Стэнли

Последний раз "Монреаль" выигрывал Кубок Стэнли в 1993 году. Фото: twitter.com/canadiensmtl

В третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли легендарный "Монреаль Канадиенс" дома в овертайме вырвал победу у "Вегас Голден Найтс" со счётом 3:2 и вышел вперёд в серии – 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Коул Кофилд и Джош Андерсон (2). Андерсон сравнял счёт за две минуты до конца матча после чудовищной ошибки вратаря Флери, а затем принёс своей команде победу в овертайме. Со злости голкипер "Вегаса" сломал клюшку. За "Вегас" голы забили Николя Руа и Алекс Пьетранджело.

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Ранее в серии "Монреаль" побеждал "Вегас" со счётом 3:2, а "Вегас" выигрывал со счётом 4:1. Четвёртый матч серии между этими командами пройдёт 21 июня. В другом полуфинале "Тампа" ведет в серии против другого легендарного клуба – "Нью Йорк Айлендерс".