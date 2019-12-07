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суббота, 07 декабря 2019 20:11

Легендарный Кака женился на сексуальной блондинке: откровенные фото девушки
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Месяц назад легендарный бразильский футболист Кака женился на модели Каролине Диас.

Пара устроила свадьбу после трех лет отношений. Это уже второй брак Кака, до этого он 10 лет прожил с Карол Селико, от которой у него двое детей.

24-летняя Диас работает в модельном бизнесе с 2014 года. Об отношениях Каролины и Кака в бразильских СМИ начали говорить еще в 2016 году. После этого пара начала вместе появляться на всевозможных мероприятиях и публиковать совместные фото. Стоит отметить, что избранница Кака отличается особой красотой и сексуальностью.

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Новой женой Кака стала 24-летняя модель. Фото: соцсети
Новой женой Кака стала 24-летняя модель. Фото: соцсети
Новой женой Кака стала 24-летняя модель. Фото: соцсети
Новой женой Кака стала 24-летняя модель. Фото: соцсети
Новой женой Кака стала 24-летняя модель. Фото: соцсети

Кака - легендарный бразильский футболист, полузащитник сборной Бразилии и итальянского "Милана". В 2007 году был признан лучшим футболистом мира и получил "Золотой мяч".

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