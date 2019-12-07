Легендарный Кака женился на сексуальной блондинке: откровенные фото девушки

Месяц назад легендарный бразильский футболист Кака женился на модели Каролине Диас.

Пара устроила свадьбу после трех лет отношений. Это уже второй брак Кака, до этого он 10 лет прожил с Карол Селико, от которой у него двое детей.

24-летняя Диас работает в модельном бизнесе с 2014 года. Об отношениях Каролины и Кака в бразильских СМИ начали говорить еще в 2016 году. После этого пара начала вместе появляться на всевозможных мероприятиях и публиковать совместные фото. Стоит отметить, что избранница Кака отличается особой красотой и сексуальностью.

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Кака - легендарный бразильский футболист, полузащитник сборной Бразилии и итальянского "Милана". В 2007 году был признан лучшим футболистом мира и получил "Золотой мяч".