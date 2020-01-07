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вторник, 07 января 2020 11:38

Легендарный итальянский футболист решил завершить карьеру

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Легендарный итальянский футболист решил завершить карьеру
Даниэле Де Роси провел за "Рому" 17 сезонов и выиграл Кубок мира со сборной Италии в 2006 году. Фото: рейтер

Бывший игрок сборной Италии и полузащитник "Бока Хуниорс" Даниэль Де Росси принял решение завершить футбольную карьеру.

36-летний итальянец добился досрочного расторжения контракта с аргентинским клубом, срок действия которого был рассчитан до июня.

Де Росси решил закончить с футболом из-за обилия травм. Он объявит официально о своем решении в ближайшее время.

Футболист вернется в "Рому", чтобы занять одну из должностей в клубе, сообщает "24 канал"

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Даниэле Де Росси в конце сезона 2018/19 покинул "Рому", в которой провел 17 лет карьеры. 35-летний хавбек провел за римский клуб 616 матчей, забил 63 гола и отдал 54 голевые передачи. За "Бока Хуниорс" Даниэль сыграл лишь 4 матча в нынешнем сезоне.

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